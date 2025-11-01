Cesenatico, approvato il progetto dell’ex Lavatoio

Buone notizie per Cesenatico e per il turismo in Emilia Romagna: tutti i progetti presentati dalla Regione per accedere alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo sono stati approvati e finanziati. Tra questi, anche il progetto di riserva del Comune di Cesenatico (nel dettaglio si tratta del progetto dell’ex Lavatoio), che ha ottenuto il via libera per un investimento dedicato al potenziamento e alla valorizzazione del sistema turistico locale.

“Come Regione – commenta l’assessore regionale Roberta Frisoni – ci siamo attivati tempestivamente, lavorando in stretta collaborazione con gli enti locali per presentare progetti mirati e coerenti con le priorità territoriali, che hanno trovato tutti il giusto riconoscimento”.