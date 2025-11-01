Chiude la pizzeria Pizza n Love di Cesenatico: ma ci sono novità!

Dopo diciassette anni di attività, la pizzeria Pizza n Love di Cesenatico, guidata da Massimo Spera, chiude i battenti. Aperta il 19 settembre 2008 in viale Mazzini 46, la pizzeria è stata per anni un punto di riferimento per gli amanti della buona pizza.
La decisione, come spiega Massimo, non arriva per mancanza di lavoro, ma per la volontà di cambiare e iniziare un nuovo percorso: “Non perché non lavoro, ma perché ho deciso di cambiare”, spiega.
Un messaggio che racchiude la gratitudine per tanti anni di passione, farine, lievitazioni e sorrisi dietro al bancone.
E se ieri (venerdì 31 ottobre) era l’ultimo giorno di apertura, l’addio non è definitivo: Massimo Spera promette novità a breve e lascia intendere che tornerà presto a Cesenatico con un nuovo progetto.