Chiude la pizzeria Pizza n Love di Cesenatico: ma ci sono novità!

Anna Budini1 Novembre 2025

Dopo diciassette anni di attività, la pizzeria Pizza n Love di Cesenatico, guidata da Massimo Spera, chiude i battenti. Aperta il 19 settembre 2008 in viale Mazzini 46, la pizzeria è stata per anni un punto di riferimento per gli amanti della buona pizza.

La decisione, come spiega Massimo, non arriva per mancanza di lavoro, ma per la volontà di cambiare e iniziare un nuovo percorso: “Non perché non lavoro, ma perché ho deciso di cambiare”, spiega.

pizza n love

Un messaggio che racchiude la gratitudine per tanti anni di passione, farine, lievitazioni e sorrisi dietro al bancone.

E se ieri (venerdì 31 ottobre) era l’ultimo giorno di apertura, l’addio non è definitivo: Massimo Spera promette novità a breve e lascia intendere che tornerà presto a Cesenatico con un nuovo progetto.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

