Halloween a Bagnarola: una festa da record

Anna Budini1 Novembre 2025
halloween bagnarola

“Un’altra, bellissima, grandissima, spaventosissima festa di Halloween a Bagnarola!”, questa l’edizione 2025 che ha superato ogni aspettativa: migliaia di persone hanno riempito le strade del quartiere, “trasformando Bagnarola in un vero e proprio cuore pulsante di Halloween a Cesenatico”.

La festa è ormai diventata un appuntamento fisso sul territorio, un evento atteso da famiglie e bambini per vivere la magia di una serata tra costumi, musica, dolcetti e paura.

Ma tutto questo non sarebbe possibile senza la straordinaria partecipazione dei residenti di Bagnarola, che ogni anno si mobilitano con entusiasmo per addobbare le case, organizzare il “dolcetto o scherzetto” e rendere l’atmosfera davvero unica. Una vera festa di comunità.

Il Comitato di Quartiere ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la festa: dalla Caffetteria Pasticceria Almerici all’associazione L’Albero della Vita, ai tanti sponsor, al Comitato di Zona Bagnarola e ai consiglieri, fino al Comune di Cesenatico, per il patrocinio.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

