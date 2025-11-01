Halloween a Bagnarola: una festa da record

“Un’altra, bellissima, grandissima, spaventosissima festa di Halloween a Bagnarola!”, questa l’edizione 2025 che ha superato ogni aspettativa: migliaia di persone hanno riempito le strade del quartiere, “trasformando Bagnarola in un vero e proprio cuore pulsante di Halloween a Cesenatico”.

La festa è ormai diventata un appuntamento fisso sul territorio, un evento atteso da famiglie e bambini per vivere la magia di una serata tra costumi, musica, dolcetti e paura.