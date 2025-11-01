Halloween a Bagnarola: una festa da record

“Un’altra, bellissima, grandissima, spaventosissima festa di Halloween a Bagnarola!”, questa l’edizione 2025 che ha superato ogni aspettativa: migliaia di persone hanno riempito le strade del quartiere, “trasformando Bagnarola in un vero e proprio cuore pulsante di Halloween a Cesenatico”.
La festa è ormai diventata un appuntamento fisso sul territorio, un evento atteso da famiglie e bambini per vivere la magia di una serata tra costumi, musica, dolcetti e paura.
Ma tutto questo non sarebbe possibile senza la straordinaria partecipazione dei residenti di Bagnarola, che ogni anno si mobilitano con entusiasmo per addobbare le case, organizzare il “dolcetto o scherzetto” e rendere l’atmosfera davvero unica. Una vera festa di comunità.
Il Comitato di Quartiere ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la festa: dalla Caffetteria Pasticceria Almerici all’associazione L’Albero della Vita, ai tanti sponsor, al Comitato di Zona Bagnarola e ai consiglieri, fino al Comune di Cesenatico, per il patrocinio.