Cesenatico, stagione teatrale: gli abbonamenti per assicurarsi il posto

La Novità 2025: Cesenatico Classica

Per la prima volta, il cartellone include un abbonamento specifico per i quattro concerti della rassegna Cesenatico Classica. Questo pacchetto, che include l’aperitivo finale con gli artisti, ha un costo di 30 euro per il posto unico. È prevista inoltre una tariffa ridotta per gli Under 16 a soli 15 euro.

Date e Orari per la Sottoscrizione

La biglietteria del teatro seguirà un calendario preciso, dando priorità ai rinnovi.

Rinnovo Abbonamenti Gli abbonati della passata stagione che intendono rinnovare il proprio posto potranno recarsi in biglietteria nei giorni 3, 4 e 5 novembre. L’orario di apertura è fissato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Nuovi Abbonati I nuovi abbonati potranno sottoscrivere i pacchetti nelle seguenti date:

9 novembre: Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

10 novembre: Dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Gli interessati sono invitati a non perdere le date per assicurarsi l’accesso a una stagione ricca di eventi e grandi performance.