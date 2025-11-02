 Skip to main content
Notizie

Commemorazione dei pescatori caduti in mare

Alessandro Mazza2 Novembre 2025
commemorazione pescatori 2025

Il ricordo dei pescatori

Oggi domenica, si è tenuta la commemorazione dei pescatori caduti in mare e defunti. Si è celebrata intorno alle 10.30 nel luogo simbolo: il monumento che è in fondo alla banchina del porto a ponente. Un luogo che durante la settimana è un brulicare di iniziative e lavoro tipico della pesca.

Oggi si è fermato. Alla commemorazione erano presenti le autorità cittadine e si è tenuto il minuto di silenzio per omaggiare la memoria di chi oggi non c’è più.

commemorazione pescatori 2025
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
commemorazione pescatori 2025

Presenti il sindaco Matteo Gozzoli e rappresentanti della giunta tra cui Mauro Gasperini e Lorena Fantozzi, c’era Mario Drudi segretario della Coop. Casa del Pescatore e le forze dell’odine: carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e capitaneria di Porto. Presente anche un nutrito gruppo di pescatori di pescatori di lungo corso. A officiare la cerimonia c’era don Gian Piero della parrocchia di San Giacomo. È stata posta una corona al monumento per suggellare il profondo rispetto e l’imperituro ricordo per chi oggi non era presente.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share