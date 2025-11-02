Il ricordo dei pescatori

Oggi domenica, si è tenuta la commemorazione dei pescatori caduti in mare e defunti. Si è celebrata intorno alle 10.30 nel luogo simbolo: il monumento che è in fondo alla banchina del porto a ponente. Un luogo che durante la settimana è un brulicare di iniziative e lavoro tipico della pesca.

Oggi si è fermato. Alla commemorazione erano presenti le autorità cittadine e si è tenuto il minuto di silenzio per omaggiare la memoria di chi oggi non c’è più.