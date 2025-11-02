Il ricordo dei pescatori
Oggi domenica, si è tenuta la commemorazione dei pescatori caduti in mare e defunti. Si è celebrata intorno alle 10.30 nel luogo simbolo: il monumento che è in fondo alla banchina del porto a ponente. Un luogo che durante la settimana è un brulicare di iniziative e lavoro tipico della pesca.
Oggi si è fermato. Alla commemorazione erano presenti le autorità cittadine e si è tenuto il minuto di silenzio per omaggiare la memoria di chi oggi non c’è più.
Presenti il sindaco Matteo Gozzoli e rappresentanti della giunta tra cui Mauro Gasperini e Lorena Fantozzi, c’era Mario Drudi segretario della Coop. Casa del Pescatore e le forze dell’odine: carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e capitaneria di Porto. Presente anche un nutrito gruppo di pescatori di pescatori di lungo corso. A officiare la cerimonia c’era don Gian Piero della parrocchia di San Giacomo. È stata posta una corona al monumento per suggellare il profondo rispetto e l’imperituro ricordo per chi oggi non era presente.