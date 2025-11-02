Drudi (Pd) stuzzica l’opposizione: “Vi ricordo che siamo una città turistica”

Mario Drudi ricorda un paio di cose a chi ha la memoria corta
Trovati i fondi per l’ex Lavatoio. Una struttura storica che è in una fase di stallo da anni ma che pare aver trovato i fondi per uscire dall’impasse. La tematica ha rinvigorito il dibattito cittadino e anche quello politico. Mario Drudi, consigliere del Pd ha fatto il collegamento con un altro progetto importante per la città: il ponte del gatto che, una volta terminato, sarà una partita risolta per decadi. Al momento il cantiere deve ancora iniziare, ma non manca l’attenzione sul punto cruciale della viabilità cittadina.
L’intervento sui social
Sui social Mario Drudi rompe il silenzio e interviene con uno dei suoi post diplomatici in cui fa alcuni collegamenti, ma in questo caso non manca una stoccata all’opposizione.
“L’intervento sull’ex Lavatoio, che si aggiunge al rifacimento del Ponte del gatto, realizzati nel cuore di Cesenatico, renderanno la nostra città ancor più bella e interessante dal punto vista culturale di quanto già non sia ora. L’opera che complessivamente costerà 3,5 milioni di euro sarà realizzata senza bisogno che il Comune di Cesenatico debba far ricorso a mutui”.
L’affondo tra le righe, ma neanche troppo
“Nell’ultimo Consiglio Comunale nel quale fra le proposte presentate c’era anche quella dell’ex Lavatoio, ci è stato detto che stiamo perdendo delle occasioni e che non abbiamo visione. In questi anni si è intervenuto o si interverrà su quattro ponti cittadini, quattro edifici scolastici saranno realizzati o riqualificati, si è agito sul Porto Canale e il Mercato Ittico all’ingrosso, su Viale Colombo con i suoi accessi al mare e ora arriva questo intervento.
Si può sempre fare meglio e ognuno è libero di tenersi le sue opinioni ma il racconto con cui si cerca di far passare di Cesenatico come una città allo sbando, oltre a non essere vero, credo che ci sia poco utile, perché siamo una città turistica che deve essere scelta dai suoi ospiti e fare così non aiuta di sicuro”.