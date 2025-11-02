Ladri di campagna, entra e l’addormenta con lo spray

Campagne nel mirino dei ladri
Furti nelle abitazioni nelle campagne di Cesenatico. Vittima dei ladri è stata una donna di Cannucceto che era rincasata con l’importo della propria attività in borsa. D’altronde chi penserebbe di essere preso di mira da un gruppo di ladri nella propria abitazione? Purtroppo la realtà dei fatti è andata diversamente e la situazione che la donna ha vissuto è inquietante.
Il colpo a Cannucceto
La donna, secondo alcune testimonianze indirette, avrebbe lasciato la borsa vicino al divano per guardare la tv come chiunque dopo cena. Il sonno ha avuto la meglio e proprio in quel momento è scattata l’azione del ladro. Ha forato un vetro di una finestra riuscendo ad aprirla. Si è impossessato della borsa e ha spruzzato una sostanza in volto alla vittima dell’accaduto che l’ha messa fuori gioco temporaneamente.
A quel punto il ladro si è dileguato passando per la porta d’ingresso. Non si sa se da solo o con un complice.
Segnalazioni anche a Sala
Secondo alcune segnalazioni cittadini i ladri sono entrati in un’abitazione nei pressi del magazzino Giorgini in via Pavirana. Il fatto è stato segnalato intorno alle 21.30 quindi tutt’altro che notte fonda anche se il buio è probabilmente lo stesso. Questo episodio si associa a quello di qualche giorno fa con un avvistamento diretto di un presunto malvivente che si è dato alla fuga non appena scoperto.
Si raccomanda di prestare attenzione soprattutto se si è persone anziane e sole. In zona di campagna le pratiche del buon vicinato nelle ore serali e notturne possono fare la differenza. Il numero di emergenza da chiamare è sempre il 112.