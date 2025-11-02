Ladri di campagna, entra e l’addormenta con lo spray

Il colpo a Cannucceto

La donna, secondo alcune testimonianze indirette, avrebbe lasciato la borsa vicino al divano per guardare la tv come chiunque dopo cena. Il sonno ha avuto la meglio e proprio in quel momento è scattata l’azione del ladro. Ha forato un vetro di una finestra riuscendo ad aprirla. Si è impossessato della borsa e ha spruzzato una sostanza in volto alla vittima dell’accaduto che l’ha messa fuori gioco temporaneamente.

A quel punto il ladro si è dileguato passando per la porta d’ingresso. Non si sa se da solo o con un complice.