Quale futuro per il Museo dell’aviazione?

L’Imponenza dei Giganti d’Acciaio

Ciò che colpisce immediatamente il visitatore è l’enorme estensione del parco. Ben 75.000 metri quadrati di spazio verde ospitano una flotta imponente di oltre 40 velivoli in esposizione statica. Non si tratta di semplici repliche, ma di autentici giganti d’acciaio che hanno solcato i cieli durante i momenti cruciali della storia contemporanea.

Passeggiare tra i viali del parco è come ripercorrere un secolo di conflitti e innovazione aeronautica. È possibile ammirare rari esemplari come il temibile caccia russo Sukhoi Su-7, l’unico esistente in Occidente, o il Mig 23, un pezzo unico in Italia. Accanto ai velivoli del blocco sovietico, si stagliano i potenti aerei di fabbricazione americana ed europea, creando un affascinante dialogo tra le opposte potenze che hanno caratterizzato la Guerra Fredda. L’esperienza è resa ancora più vivida per i visitatori, che hanno spesso la possibilità di salire a bordo di cabine di pilotaggio selezionate, simulando per un istante l’emozione del volo.