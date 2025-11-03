Quando Aldo, Giovanni e Giacomo si esibirono al Teatro di Cesenatico

Aldo, Giovanni, Giacomo, i corti e… il fritto
E fu così che in un commento del pesce fa festa si scopre la curiosità. Che ha trovato riscontro nei fatti.
Il commento
“Il primo spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo fu organizzato in forma privata dal loro manager al teatro di Cesenatico. E il loro primo contratto fu firmato su una carta…della frittura del pesce! Ha scritto una lettrice su facebook”.
La conferma
Ebbene sì, una prima di Aldo Giovanni e Giacomo con Marina Massironi è stata fatta proprio a Cesenatico, nel suo Teatro Comunale. I ricordi si perdono negli anni, ma c’è chi non dimentica alcuni particolari. Lo spettacolo erano “I corti” che sono una pietra miliare della comicità italiana. Lo spettacolo era un insieme di sketch comici sempre più brevi. Chi ha la fortuna di trovarlo in vhs sappia che fa l’effetto di 30 min di esercizi agli addominali.
Una bella storia
Il periodo in cui Aldo Giovanni e Giacomo hanno solcato il palco del Comunale dovrebbe essere intorno al 1994-95. Sul contratto firmato nella carta della frittura di pesce non abbiamo riscontri, ma sarebbe una storia bellissima e la verità non può distruggere il sogno che, in fin dei conti, possa essere stato tutto vero.