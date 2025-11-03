Quando Aldo, Giovanni e Giacomo si esibirono al Teatro di Cesenatico

La conferma

Ebbene sì, una prima di Aldo Giovanni e Giacomo con Marina Massironi è stata fatta proprio a Cesenatico, nel suo Teatro Comunale. I ricordi si perdono negli anni, ma c’è chi non dimentica alcuni particolari. Lo spettacolo erano “I corti” che sono una pietra miliare della comicità italiana. Lo spettacolo era un insieme di sketch comici sempre più brevi. Chi ha la fortuna di trovarlo in vhs sappia che fa l’effetto di 30 min di esercizi agli addominali.