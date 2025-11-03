Carabinieri, rintracciano e arrestano 47enne

L’uomo, che deve scontare un residuo di pena detentiva fino al mese di giugno del 2026, per un furto commesso in una tabaccheria di Cesena nel 2014, aveva ottenuto la concessione di una misura alternativa al carcere. In più occasioni però, il 47enne ha contravvenuto alle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza con condotte accertate dai carabinieri che procedevano al controllo e ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; pertanto il magistrato di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e l’immediato ripristino della detenzione in carcere.