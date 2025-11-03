Criminalità, la provincia è 35esima in Italia. Allarme violenze sessuali

La Tendenza Nazionale: Crescita della Micro-Criminalità

I numeri consolidano la risalita post-pandemia della criminalità in Italia. I delitti denunciati a livello nazionale ammontano a 2,38 milioni nel 2024, con un aumento dell’1,7% rispetto al 2023. L’incremento è spinto soprattutto dalla micro-criminalità di strada e si concentra maggiormente nelle grandi realtà urbane e turistiche.

Le province con la maggiore incidenza criminale sono, in ordine, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Rimini, aree caratterizzate da un elevato passaggio di city users e turisti. Al contrario, le città con meno reati denunciati sono Sondrio, Enna, Benevento, Potenza e Oristano. Il 2024 segna il quarto anno consecutivo di aumento delle denunce, superando i livelli di criminalità pre-Covid per il secondo anno di fila.