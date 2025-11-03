Pesce fa festa, una riflessione

Tutte le illazioni e le chiacchiere conseguenti sono cessate, come prevedibile, non appena tutte le piazze con tutte le ass. di pescatori si sono riempite. Non c’era bisogno di indicazioni per le vie. Bastava seguire la fila.

Per la prima volta un sindaco ha dovuto rispondere in consiglio comunale mettendo in chiaro, alla 30esima edizione del Pesce fa Festa o giù di lì, che l’organizzazione non è del Comune di Cesenatico, ma di Confcommercio (nota per le simpatie comuniste – ironia modalità on), di Confesercenti e Mixer, enti privati che organizzano e gestiscono una fiera che copre tutta la città. “A casa mia decido io” si sente spesso dire nei bar e non solo. Ma quando bisogna rispettare le regole, perché ad organizzare sono altri, “allora non va bene”. E polemica sia. Ma guai a lasciare il posto, sia mai che faccia bel tempo…

Ma per dirla tutta, negli anni gli organizzatori avevano proposto un “polo dei pescatori”, proprio nell’ambita zona dello Squero, ma c’è chi ha rifiutato l’invito e si è quasi preso per i capelli.

Va tutto bene così? No, ci sono migliorie da fare, ma non vedere i cambiamenti in positivo fatti dalla Festa negli ultimi anni è da miopi in malafede.