Team Cesenatico alza l’asticella alla maratona di New York

Giorgia Fusconi e Diego Paglierani, orgoglio del Team Cesenatico alla Maratona di New York
Due portacolori del Team Cesenatico, Gioia Fusconi e Diego Paglierani, hanno portato i colori della squadra fino oltreoceano, prendendo parte alla prestigiosa Maratona di New York, una delle corse più iconiche e partecipate al mondo.
Insieme hanno tagliato il traguardo di Central Park con il tempo di 4 ore, 14 minuti e 16 secondi, coronando mesi di preparazione e allenamenti con un’esperienza unica, vissuta tra l’entusiasmo e l’energia della grande mela.
Per entrambi si tratta di un risultato importante, frutto di determinazione, passione e spirito di squadra, che conferma il valore e l’impegno del gruppo cesenaticense anche nelle competizioni internazionali.
Con questa prestazione, Fusconi e Paglierani scrivono una nuova pagina nella storia del Team Cesenatico, portando con orgoglio un pezzo di Romagna sulle strade di New York.