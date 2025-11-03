Team Cesenatico alza l’asticella alla maratona di New York

Giorgia Fusconi e Diego Paglierani, orgoglio del Team Cesenatico alla Maratona di New York

Due portacolori del Team Cesenatico, Gioia Fusconi e Diego Paglierani, hanno portato i colori della squadra fino oltreoceano, prendendo parte alla prestigiosa Maratona di New York, una delle corse più iconiche e partecipate al mondo.

Insieme hanno tagliato il traguardo di Central Park con il tempo di 4 ore, 14 minuti e 16 secondi, coronando mesi di preparazione e allenamenti con un’esperienza unica, vissuta tra l’entusiasmo e l’energia della grande mela.