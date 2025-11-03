 Skip to main content
Notizie

Vigili del Fuoco, salvato animale bloccato in un tubo

Giulia Zannetti3 Novembre 2025

Una squadra del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato all’interno di un tubo.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Il fatto

I Vigili del Fuoco hanno localizzato l’animale e hanno quindi proceduto con operazioni complesse:è stato necessario evacuare per circa 2 metri utilizzando un mezzo meccanico (scavatore) per raggiungere il punto in cui il cane era intrappolato.

Vigili del fuoco

Riuscendo ad accedere alla tubatura, la squadra  ha potuto recuperare l’animale sano e salvo per poi affidarlo al padrone.

Tags:

Leave a Reply

Share