Vigili del Fuoco, salvato animale bloccato in un tubo

Una squadra del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato all’interno di un tubo.
Il fatto
I Vigili del Fuoco hanno localizzato l’animale e hanno quindi proceduto con operazioni complesse:è stato necessario evacuare per circa 2 metri utilizzando un mezzo meccanico (scavatore) per raggiungere il punto in cui il cane era intrappolato.
Riuscendo ad accedere alla tubatura, la squadra ha potuto recuperare l’animale sano e salvo per poi affidarlo al padrone.