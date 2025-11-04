CleanUp Romagna, 9 novembre in azione a Cesenatico per spiagge pulite

Un Focus sull’Educazione Ambientale per i Bambini

Uno degli obiettivi primari del “CleanUp Romagna” è coniugare l’azione pratica con la sensibilizzazione ambientale. L’evento è stato interamente pensato e programmato per i bambini, che saranno i veri protagonisti della giornata. L’intento è infatti quello di offrire un’esperienza in cui sia possibile “imparare divertendosi”, trasformando il dovere civico in un momento ludico e formativo.

Indicazioni per i Volontari

Per la partecipazione, si invitano i volontari a contribuire portando, se possibile, i propri guanti da giardinaggio (l’organizzazione garantirà comunque la fornitura dell’attrezzatura necessaria a chi ne fosse sprovvisto).

In un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale, è inoltre fortemente consigliato portare una borraccia personale per l’acqua, in modo da evitare il consumo di plastica monouso. Un aspetto conviviale non mancherà: la merenda sarà offerta dagli organizzatori.

Coloro che intendono aderire all’iniziativa sono pregati di comunicare la propria presenza in anticipo. Questo permetterà agli organizzatori di preparare al meglio la logistica e le forniture necessarie per la riuscita dell’evento.