CleanUp Romagna, 9 novembre in azione a Cesenatico per spiagge pulite

Fissata la data per il “CleanUp Romagna” a Cesenatico
L’iniziativa “CleanUp Romagna” ha finalmente una data ufficiale. L’importante evento di pulizia delle spiagge si terrà sabato 9 novembre e vedrà i volontari impegnati lungo il litorale di Cesenatico in una mattinata all’insegna della cura per l’ambiente.
I Dettagli Logistici dell’Evento
L’appuntamento per tutti coloro che desiderano partecipare è fissato per le ore 10. Il punto di ritrovo è stato stabilito a Cesenatico, nel parcheggio situato in fondo a Viale Ferdinando Magellano, in prossimità del Club Windsurf.
L’attività principale sarà un’operazione di cleanup dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia. Tuttavia, gli organizzatori sottolineano come la giornata non sarà solo dedicata alla pulizia.
Un Focus sull’Educazione Ambientale per i Bambini
Uno degli obiettivi primari del “CleanUp Romagna” è coniugare l’azione pratica con la sensibilizzazione ambientale. L’evento è stato interamente pensato e programmato per i bambini, che saranno i veri protagonisti della giornata. L’intento è infatti quello di offrire un’esperienza in cui sia possibile “imparare divertendosi”, trasformando il dovere civico in un momento ludico e formativo.
Indicazioni per i Volontari
Per la partecipazione, si invitano i volontari a contribuire portando, se possibile, i propri guanti da giardinaggio (l’organizzazione garantirà comunque la fornitura dell’attrezzatura necessaria a chi ne fosse sprovvisto).
In un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale, è inoltre fortemente consigliato portare una borraccia personale per l’acqua, in modo da evitare il consumo di plastica monouso. Un aspetto conviviale non mancherà: la merenda sarà offerta dagli organizzatori.
Coloro che intendono aderire all’iniziativa sono pregati di comunicare la propria presenza in anticipo. Questo permetterà agli organizzatori di preparare al meglio la logistica e le forniture necessarie per la riuscita dell’evento.