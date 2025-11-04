Da venerdì a domenica, Cesenatico diventa la capitale del podcast

Sabato 8 novembre alle 16 si comincia con Matteo B. Bianchi, uno scrittore che è la sintesi perfetta tra letteratura è podcasting: il suo Copertina è il contenuto audio che parla di libri pi longevo in circolazione mentre arriva a Cesenatico per presentare Il romanzo che hai dentro (UTET), e tenere un vero e proprio laboratorio di scrittura; alle 17 il festival arriva all’attualità con Valerio Nicolosi, giornalista e podcaster che conduce ogni mattina Scanner (Fanpage), una speciale rassegna stampa di commento ai fatti del giorno. Nicolosi è da sempre impegnato in zone di conflitto e questo incontro sarà un ponte prezioso per capire ancora meglio e riflettere sulla situazione nella Striscia di Gaza; alle 18 Sara Poma – istituzione del podcasting italiano, Andrea Borgnino – anima di RaiPlay Sound – e Rossella Pivanti, produttrice, si interrogheranno sulle narrazioni orali e sulle storie in Raccontare a voce a partire da Città d’amianto, ultimo lavoro della Poma; alle 21 la prima serata è invece dedicata a La Cartolina (OnePodcast) il nuovo appuntamento quotidiano di Luca Bottura. Giornalista, voce radiofonica, autore satirico tra i più apprezzati in Italia e scrittore, Bottura è la mente e il cuore dietro il successo in prima serata di Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari. Insieme a lui il pubblico potrà scoprire i segreti per realizzare in podcast quotidiano sull’attualità, in bilico tra satira e commento d’opinione.

Domenica 9 novembre alle 15 Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale) e Jambo Praticò raccontano Il Capitale Musicale (Warner Music Italia) indagando all’interno del mercato musicale italiano tra arte, marketing, dati di vendita e sostenibilità di un intero settore; alle 16 tocca a un ospite familiare, al festival sin dalla prima edizione: Chiara Galeazzi direttamente da Radio Deejay presenterà Merdoni (Blackie Edizioni), la sua ultima fatica letteraria; alle 17 al teatro di Cesenatico arriva Matteo Bordone, una delle voci e delle penne storiche de Il Post. Confessioni di un gattaro (Rizzoli) è il suo ultimo libro; a chiudere l’intera rassegna il gran finale di Luca Bizzarri con Non hanno un amico (Chora Media), un podcast diventato un cult e trasformato anche in un libro e uno spettacolo teatrale.

Tutti gli incontri si tengono al Teatro Comunale e sono a ingresso libero.