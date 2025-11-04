“Muri della Saffi scambiati per un wc a cielo aperto”

Genitori delle medie alla Saffi preoccupati dai “vicini”

Cresce la preoccupazione tra alcuni genitori degli studenti delle scuole medie alla Saffi. La fonte di ansia non riguarda gli impegni scolastici, ma la situazione del dormitorio limitrofo.

Il problema: degrado e igiene pubblica

Il disagio maggiore, che ha scatenato le recenti segnalazioni, riguarda l’odore nauseabondo che proviene dall’ingresso laterale della scuola. L’aria è impregnata di un forte odore di urina, descritto dai genitori come insopportabile e, soprattutto, non dignitoso in un luogo di passaggio per bambini e ragazzi.

La questione, peraltro, non è nuova. Già in passato la zona era finita al centro delle cronache per schiamazzi notturni che sfioravano la rissa e per le vive proteste scatenate quando, conclusa l’emergenza freddo, gli ospiti erano stati allontanati. Hanno poi dimorato nel portico del convento.