Successo straordinario per Il Pesce fa Festa con 70mila presenze a Cesenatico

A dimostrare la portata turistica dell’appuntamento, le 50 strutture ricettive rimaste aperte per l’occasione e la buona affluenza registrata al Camping Village di Cesenatico. Molti dei turisti hanno approfittato del servizio navetta gratuito, che ha collegato le principali aree di sosta con il cuore pulsante della festa.

L’area complessiva dell’evento ha raggiunto i 4.000 metri quadrati di superficie, suddivisa tra 1.500 mq dedicati al reparto commerciale e artigianale e 2.500 mq riservati agli stand gastronomici. Gli operatori coinvolti sono stati 150, di cui una trentina appartenenti al settore alimentare e del food.