Successo straordinario per Il Pesce fa Festa con 70mila presenze a Cesenatico

Il Pesce fa Festa si conferma l’evento più cercato sul web tra le manifestazioni di Cesenatico, simbolo di una tradizione che continua a conquistare
Si è conclusa con un grande successo di pubblico l’edizione 2025 de Il Pesce fa Festa, la storica manifestazione gastronomica dedicata al pesce del Mediterraneo, che dal 29 ottobre al 2 novembre ha animato il centro storico e il porto canale di Cesenatico.
Nel corso dei cinque giorni di festa, l’evento ha registrato 70mila presenze, confermandosi ancora una volta uno degli eventi più amati e partecipati della stagione autunnale romagnola. Va sottolineato che le presenze sono in aumento rispetto allo scorso anno, quando si registrarono circa 80mila visitatori, infatti l’edizione precedente comprendeva una giornata in più di festa.
A dimostrare la portata turistica dell’appuntamento, le 50 strutture ricettive rimaste aperte per l’occasione e la buona affluenza registrata al Camping Village di Cesenatico. Molti dei turisti hanno approfittato del servizio navetta gratuito, che ha collegato le principali aree di sosta con il cuore pulsante della festa.
L’area complessiva dell’evento ha raggiunto i 4.000 metri quadrati di superficie, suddivisa tra 1.500 mq dedicati al reparto commerciale e artigianale e 2.500 mq riservati agli stand gastronomici. Gli operatori coinvolti sono stati 150, di cui una trentina appartenenti al settore alimentare e del food.
Il Pesce fa Festa si conferma anche l’evento più cercato sul web tra tutte le manifestazioni del Comune di Cesenatico, segno di un forte interesse da parte del pubblico e dei visitatori, sempre più attratti dalla qualità e dall’atmosfera unica che la manifestazione sa offrire.
Il lavoro che anticipa l’evento inizia da metà agosto, con quattro mesi di preparazione che coinvolgono istituzioni, associazioni, operatori e volontari.
“Grandissima soddisfazione per la riuscita di questa edizione – dichiarano in coro Barbara Pesaresi, direttore di Confesercenti Cesenatico e Roberto Fantini, direttore di Confcommercio Cesenatico – Siamo stati baciati dal bel tempo e il sole ha regalato ai nostri ospiti giornate perfette per mangiare sul porto canale, passeggiare tra le vie del centro storico, ammirare le vetrine e ascoltare musica. Abbiamo regalato ai turisti un altro pezzettino di vacanza, e per noi è un motivo di orgoglio”.
Con l’eco di questa edizione ancora viva, Cesenatico guarda già al prossimo appuntamento con la gastronomia di mare: Azzurro come il Pesce, in programma la prossima primavera.