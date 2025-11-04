Zadina, tra buio prolungato e “necropoli etrusca”

La “Necropoli Etrusca”

Ma ora si entra nel vivo. E l’arguzia e la simpatia non manca. “Dopo circa un mese, finalmente, si sono materializzati due operai armati di vanga e cellulare (più cellulare che vanga). Hanno scavato una voragine a lato della strada — come da foto — e devono aver trovato qualcosa di importante, forse una Necropoli Etrusca o addirittura una Tomba Egizia, perché da allora tutto si è fermato. Da 15 giorni la situazione è immutata: oltre al buio, ora abbiamo anche la voragine davanti a casa. Al prossimo ostacolo, per entrare in casa servirà l’agilità di un atleta… o almeno speriamo di vincere una lavatrice!”

“Scherzi a parte – si legge nelle conclusioni -, ci sarebbe ben poco da ridere. Ma a Cesenatico ormai siamo abituati: i lavori iniziano, poi si fermano, e non si sa mai quando finiranno — per la pazienza (sempre più messa alla prova) dei residenti”.

Mi auguro che a Natale arrivino molti turisti a visitare la nostra “Necropoli di Viale Mosca”: almeno così, un po’ di movimento lo vedremo davvero.