Allerta truffe via sms. Ausl: “Non richiamate”

Truffe via sms

“Avvisiamo – segnala Ausl – che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, ribadendo come già in altri casi analoghi che non effettua questo genere di comunicazioni all’utenza da numeri speciali e soprattutto non chiede soldi, ma sono quindi tentativi di truffa e si invitano pertanto i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine”.