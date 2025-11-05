Nuovo appuntamento a Casa Moretti con Domeniche di Parole e Musica

Alessandro Migliucci, autore, regista e attore, condurrà il pubblico in una suggestiva visita guidata nella quale gli spettatori saranno accompagnati da un personaggio inaspettato e ispirato in una incantevole Casa Moretti, fino all’apice di un percorso che si concluderà tra le note dei due clarinettisti: Alex Sabbioni e Luca Troiani.

A seguire, il pomeriggio sarà allietato da un momento conviviale con un aperitivo nella Legnaia di Casa Moretti, offerto dalla Piadineria “16 Nodi”.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: iltrabaccoloaps@gmail.com, oppure chiamare o scrivere al numero 353.4742492 (dal lunedì al sabato, 10.00–13.00 e 15.00–20.00).