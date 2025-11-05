Cesenatico, doppietta fortunata: vinti 92mila euro al Lotto

Il Lotto ha portato fortuna a Cesenatico, dove sono state registrate due vincite per un totale di 92.000 euro.

Un fortunato giocatore ha centrato una schedina vincente da 46.250 euro, mentre un secondo ha portato a casa 45.750 euro. Due colpi messi a segno nella stessa località che hanno reso Cesenatico la città più fortunata dell’Emilia-Romagna nell’estrazione di lunedì 3 novembre. Entrambe le schede sono state giocate in viale Giovanni e Sebastiano Caboto a Ponente.