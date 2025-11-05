Colonia, i ricordi di Valentino tra baci di nascosto e lettere d’amore

Abbiamo continuato a raccogliere le testimonianze dirette di chi la colonia Leone XIII l’ha vissuta in prima persona: dopo la storia di Elisa, arriva quella di Valentino Picozzi.

“Dal 1995 agli anni 2000 sono stato animatore degli adolescenti alla Paolo Sesto, un distaccamento della Leone XIII, costruito successivamente. Il complesso e la proprietà erano gli stessi. Noi studiavamo in seminario a Brescia e fu la diocesi a chiederci chi voleva fare un’ esperienza, in primis, personale, retribuita da un modesto compenso, all’interno della colonia” – inizia così il racconto di Valentino.

La quotidianità in colonia

“A darci le indicazioni era il direttore stesso, Don Francesco. La giornata era ricca di attività e appuntamenti. La mattina organizzavamo tornei di beach volley in una grande area fuori la colonia, prima di arrivare al mare. Poi si raggiungeva il mare dove ricordo ancora Adriano, il bagnino che ci indicava fin dove ci saremmo potuti spingere in acqua.

“Tornavamo – prosegue Valentino – poi in colonia e quando ci davano l’orario era possibile fare il bagno in piscina dove c’era il bagnino Stefano, giovane, simpatico, diventato amico dei ragazzi. Seguiva il pranzo. Successivamente suddividevamo i ragazzi in due gruppi – 6 camerate da circa 15/20 ragazzi ciascuno. Qualcuno usciva raggiungendo il parco di fronte ad Atlantica, altri chiacchieravano all’ombra…non c’erano i telefonini a quel tempo, quindi ricordo che si condivideva molto tempo insieme, chiacchierando”.