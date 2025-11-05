Ex convento, riapertura imminente per il dormitorio della Curia

Preparando la nuova gestione

Si stanno completando le ultime procedure per la gestione della struttura che, con molta probabilità, non sarà più in capo alla Caritas. L’obiettivo infatti è quello di trovare una formula ideale per permettere un lavoro continuativo. La materia è delicata e la sua organizzazione non è semplice; i frati se ne sono andati da poco e solo da pochi mesi il convento è stato “convertito” a accoglienza notturna e “solo” durante l’emergenza freddo. Purtroppo non sono mancati episodi, più o meno plateali che hanno fatto discutere su quanto sia opportuna la struttura in pieno centro e accanto ad una scuola.