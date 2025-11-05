Ex convento, riapertura imminente per il dormitorio della Curia

Quasi tutto pronto per la riapertura del “dormitorio”
Novembre è iniziato, l’arrivo del freddo non tarderà. I riflettori sono puntati sul “dormitorio” che ha preso il posto dell’ex convento dei frati in pieno centro storico e che è gestito dalla Curia.
Dalla diocesi rassicurano; a quanto pare è solo questione di tempo prima della riapertura.
Preparando la nuova gestione
Si stanno completando le ultime procedure per la gestione della struttura che, con molta probabilità, non sarà più in capo alla Caritas. L’obiettivo infatti è quello di trovare una formula ideale per permettere un lavoro continuativo. La materia è delicata e la sua organizzazione non è semplice; i frati se ne sono andati da poco e solo da pochi mesi il convento è stato “convertito” a accoglienza notturna e “solo” durante l’emergenza freddo. Purtroppo non sono mancati episodi, più o meno plateali che hanno fatto discutere su quanto sia opportuna la struttura in pieno centro e accanto ad una scuola.