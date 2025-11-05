La Fiamma Olimpica in Romagna omaggerà Pantani

Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: Cesena e Cesenatico Protagoniste

Cesena e Cesenatico saranno le città principali in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica in attesa delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questo evento di grande risonanza coinvolgerà l’Italia intera, toccando l’Emilia-Romagna con un itinerario ricco di storia, cultura e sport.