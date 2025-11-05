Spaccio e rapina: pusher costringe la vittima a bonifici bancari

Rapina e Spaccio di Droga: Tre Giovani Indagati a Forlì

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico e della Stazione di Gambettola hanno eseguito diverse perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì nell’ambito di un procedimento penale. L’indagine riguarda tre giovani, tutti poco più che ventenni e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina e spaccio di stupefacenti.

Dettagli dell’Operazione e delle Accuse

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Forlì, è scaturita da informazioni relative a un episodio di spaccio ai danni di un giovane assuntore locale.

L’Episodio di Spaccio e la Rapina

Inizialmente, è avvenuta la cessione di circa venti grammi di cocaina al giovane acquirente. Dopo il pagamento di una parte della sostanza, il pusher ha costretto l’acquirente, sotto minaccia, a consegnare una somma di denaro aggiuntiva e il proprio telefono cellulare.

Successivamente, il pusher ha incaricato due complici – che inizialmente si erano finti mediatori per la restituzione del telefono – di minacciare e picchiare ulteriormente l’acquirente. La vittima è stata costretta a effettuare un’operazione bancaria (bonifico) per trasferire un’ulteriore somma di denaro su un conto corrente nella disponibilità degli indagati.