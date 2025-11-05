Spaccio e rapina: pusher costringe la vittima a bonifici bancari

Rapina e Spaccio di Droga: Tre Giovani Indagati a Forlì
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico e della Stazione di Gambettola hanno eseguito diverse perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì nell’ambito di un procedimento penale. L’indagine riguarda tre giovani, tutti poco più che ventenni e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina e spaccio di stupefacenti.
Dettagli dell’Operazione e delle Accuse
L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Forlì, è scaturita da informazioni relative a un episodio di spaccio ai danni di un giovane assuntore locale.
L’Episodio di Spaccio e la Rapina
Inizialmente, è avvenuta la cessione di circa venti grammi di cocaina al giovane acquirente. Dopo il pagamento di una parte della sostanza, il pusher ha costretto l’acquirente, sotto minaccia, a consegnare una somma di denaro aggiuntiva e il proprio telefono cellulare.
Successivamente, il pusher ha incaricato due complici – che inizialmente si erano finti mediatori per la restituzione del telefono – di minacciare e picchiare ulteriormente l’acquirente. La vittima è stata costretta a effettuare un’operazione bancaria (bonifico) per trasferire un’ulteriore somma di denaro su un conto corrente nella disponibilità degli indagati.
Danno Economico: Il bottino complessivo sottratto alla vittima ammonta a diverse migliaia di euro.
Le Indagini e i Risultati delle Perquisizioni
Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate sui seguenti aspetti: analisi dettagliata delle operazioni bancarie, inclusi prelievi e bonifici, utilizzati per il trasferimento del denaro. Sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per identificare i presunti autori e ricostruire i loro movimenti.
Sequestri
Le perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, eseguite presso i domicili dei tre indagati, hanno portato al sequestro di:
Un involucro contenente diversi grammi di sostanza stupefacente, trovato nell’abitazione di uno dei giovani.
La denuncia dei tre presunti autori è il risultato di questa complessa attività investigativa.