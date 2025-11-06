Donna In-Difesa: oltre 60 partecipanti per il corso di autodifesa femminile

Il corso Donna In-Difesa 2025 è ripartito. Anche quest’anno l’iniziativa dedicata all’autodifesa femminile a Cesenatico sta registrando un grande successo, con oltre 60 donne iscritte suddivise in due corsi. Tra le partecipanti ci sono donne di tutte le età e tantissime ragazze molto giovani, segno di un crescente interesse verso la sicurezza personale e la consapevolezza di sé.
Il progetto Donna In-Difesa è organizzato dal Centro Donna Cesenatico in collaborazione con la palestra DREAM Fitness Club e l’associazione Crisalide. L’obiettivo è fornire alle partecipanti strumenti pratici e psicologici per difendersi, migliorando al tempo stesso autostima, forza interiore e fiducia.