Donna In-Difesa: oltre 60 partecipanti per il corso di autodifesa femminile

Il corso Donna In-Difesa 2025 è ripartito. Anche quest’anno l’iniziativa dedicata all’autodifesa femminile a Cesenatico sta registrando un grande successo, con oltre 60 donne iscritte suddivise in due corsi. Tra le partecipanti ci sono donne di tutte le età e tantissime ragazze molto giovani, segno di un crescente interesse verso la sicurezza personale e la consapevolezza di sé.