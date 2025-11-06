“È qui la festa!”, l’invito per tutti a raggiungere la Romagna

“Dal mare ai borghi, tra luci, fuochi d’artificio, musica, mercatini, presepi, sapori e grandi eventi: in Romagna non c’è un solo Capodanno, ma tanti modi diversi per festeggiare.

Relax, gusto, concerti, tradizioni, terme, arte, natura: scegli dove trascorrere le tue vacanze e preparati a brindare dove l’ospitalità è di casa. Un Capodanno diffuso che unisce Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara in un’unica, lunga festa che inizia a dicembre e continua oltre la notte di San Silvestro” – prosegue e conclude la comunicazione social.