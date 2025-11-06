Superluna del Castoro: spettacolo più luminoso in 6 anni fotografato a Cesenatico

La Superluna del Castoro 2025: Uno Spettacolo Catturato a Cesenatico da Lia Briganti

Il 5 Novembre 2025, la Superluna del Castoro ha offerto uno spettacolo indimenticabile, raggiungendo il plenilunio alle 14:19. Questa è stata la seconda Superluna dell’anno, ma la più notevole: è stata infatti la più luminosa degli ultimi sei anni e la più vicina alla Terra dal lontano Febbraio 2019. In quel giorno, il nostro satellite si è trovato ad appena 356.980 km di distanza, ben al di sotto della distanza media di 384.000 km, apparendo per questo il 10% più grande e il 25% più luminoso di una luna piena normale. L’effetto è stato amplificato dall’illusione lunare, un fenomeno percettivo che fa sembrare la luna ancora più imponente quando è vicina all’orizzonte.

La fotografa e astrofotografa Lia Briganti ha immortalato l’evento a Cesenatico, seguendo il sorgere della luna dal mare dopo una giornata mite e soleggiata.