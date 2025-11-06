Novembre in Romagna, proposte per tutti

A Ravenna e dintorni….

Domenica 9 novembre Ravenna corre tra mosaici e storia con la Maratona di Ravenna Città d’Arte. I percorsi – dalla maratona di 42,195 km e dalla mezza alle prove non competitive come Good Morning Ravenna (10 km), Family Run (2 km), Dogs&Run (2 km) e Correndo Senza Frontiere (3 km) – attraversano il cuore della città, con partenza e arrivi tra le aree museali e i siti Unesco, e con la maratona regina che spinge lo sguardo fino alle porte di Punta Marina Terme.

Dal 18 ottobre al 18 gennaio 2026, la capitale del mosaico celebra la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. L’intera città diventa un palcoscenico diffuso dove chiostri, musei e spazi simbolici dialogano con artisti da tutto il mondo; al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna è allestita la mostra “Marc Chagall in Mosaico”, che ripercorre progetti, collaborazioni e opere legate al linguaggio musivo, in un ponte ideale tra tradizione bizantina e ricerca contemporanea.

Dal 14 al 16 novembre, la dolcezza conquista Piazza del Popolo con Art & Ciocc, il tour nazionale dei maestri cioccolatieri artigiani: tra sculture, praline e specialità regionali, trovano spazio anche proposte bio, vegan, senza glutine e senza zucchero, fino al cioccolato crudo che preserva al meglio proprietà e nutrienti.

Per gli amanti dell’architettura teatrale, novembre offre le ultime date delle visite guidate al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, candidato all’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come parte del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo” insieme al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. Appuntamento il 9 novembre alle 10.30 al Teatro Goldoni, per un percorso che parte dalla platea, visita i luoghi normalmente non accessibili e si conclude sul palcoscenico, regalando l’emozione di trovarsi al centro della scena.