Rete da buttare e lavoro perso: disavventura notturna del Vikingo

Disavventura in Alto Mare: Rete Distrutta da un Tronco per il Peschereccio “Vikingo”

Un episodio spiacevole, ma non raro, evidenzia i rischi e le difficoltà del mestiere del pescatore in alto mare. È accaduto la scorsa notte al comandante Claudio Cesarini, alla guida del peschereccio “Vikingo”, specializzato nella pesca a strascico. L’incidente è avvenuto a circa 12 miglia dalla costa, in piena notte, nel bel mezzo della battuta di pesca.

L’Incidente e i Danni

La rete calata in mare ha agganciato un enorme tronco di legno, pare un albero intero, probabilmente portato al largo dalle correnti dei fiumi. L’impatto con il tronco ha causato danni irreparabili alla rete da pesca, che è andata distrutta e inutilizzabile. L’equipaggio è stato costretto a interrompere immediatamente la battuta di pesca. Risultato: giornata di lavoro persa e un danno economico significativo dovuto alla rete da buttare.