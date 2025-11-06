Stadio comunale Moretti, l’ok per il rifacimento della fognatura

Attualmente le reti fognarie lato tribuna via Sozzi sono malfunzionanti, a causa dell’usura delle condotte data dal tempo e di rilevanti danneggiamenti causati dalle radici degli alberi presenti. Per questo occorre procedere con il rifacimento ex novo delle reti interne, bianche e nere, poste in un unico nuovo scavo a ridosso delle vecchie condotte che verranno completamente dismesse e smaltite. Per la realizzazione delle reti fognarie interne all’impianto sportivo, bianche e nere, si procederà alla posa di nuove tubazioni in PVC con diametri interni adeguatamente dimensionati.