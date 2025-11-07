“Barca ferma non governa”: il nuovo gioco da tavolo al Museo della Marineria

Sabato 8 novembre (ore 17), il Museo della Marineria di Cesenatico ospita la presentazione ufficiale di “Barca ferma non governa”, il nuovo gioco da tavolo dedicato alla cultura dell’Adriatico.

Un progetto originale che nasce dal desiderio di raccontare la marineria tradizionale come patrimonio vivo, capace di unire memoria, conoscenza e gioco in un racconto che parla di mare, navigazione e identità.

“Barca ferma non governa” è molto più di un semplice gioco: è un’esperienza che mette in dialogo passato e futuro, trasformando la tradizione marinara in un linguaggio condiviso, aperto alle nuove generazioni. Attraverso carte, prove e curiosità, i partecipanti potranno scoprire storie, mestieri e valori che hanno costruito il legame indissolubile tra le comunità dell’Adriatico e il loro mare.