Carabinieri, scattate otto denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti con l’obiettivo di monitorare la circolazione stradale, contrastare comportamenti di guida pericolosi e prevenire i reati contro il patrimonio.