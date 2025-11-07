 Skip to main content
Notizie

Torna la passeggiata letteraria per “Io Leggo Perché” con un ospite speciale

Alessandro Mazza7 Novembre 2025
Cesenatico: Sesta Edizione della Passeggiata Letteraria nell’ambito di “Io Leggo Perché”

Cesenatico si prepara a celebrare la lettura con la sesta edizione della Passeggiata Letteraria, un evento consolidato che anima il centro storico con la magia dei libri e delle letture ad alta voce. L’iniziativa rientra nel quadro dell’evento nazionale “Io Leggo Perché” ed è rivolta a bambini, famiglie e cittadini.

L’evento vede la partecipazione attiva della Direzione Didattica Primo Circolo di Cesenatico, guidata dalla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Lucia Santarsiero.

Dettagli dell’Iniziativa e Date Importanti

“Io Leggo Perché”: Donazione Libri (7 – 16 Novembre)
Dal 7 al 16 novembre, la comunità è invitata a recarsi presso le librerie gemellate con i plessi scolastici per donare libri. Questi volumi saranno destinati ad arricchire le biblioteche scolastiche del territorio.

Il Valore della Lettura: La Dirigente Santarsiero sottolinea l’importanza formativa ed educativa della lettura per tutte le età, affermando: “ogni libro donato rappresenta per ciascun bambino un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo”

Percorso della Passeggiata Letteraria

La Passeggiata toccherà i luoghi più suggestivi del centro storico di Cesenatico.

Partenza e Arrivo: Piazza Ciceruacchio (davanti alla Biblioteca Comunale).

Postazioni di Lettura (4 tappe):

La Pescheria

La libreria Cartamarea

Piazza Pisacane

Piazza Fiorentini (nei pressi del murale)

Le Letture e i Protagonisti

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e coinvolge in modo particolare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado locali.

Lettori Volontari: Le letture ad alta voce saranno curate da un gruppo di volontari, tra cui: Giulia Struzziero, Laura Montanari, Rossella Mancinelli, Lucrezia Ballerini, Giuditta Matteucci, Lorenzo Borghetti e Paola Riva.

Coinvolgimento Scolastico:

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato i cartelloni che saranno esposti in Piazza Ciceruacchio e nelle postazioni.

Due classi prime parteciperanno in orario scolastico accompagnate dai docenti.

I bambini più piccoli prenderanno parte all’evento insieme alle loro famiglie.

Ospite Speciale

A rendere unica questa edizione sarà la partecipazione di Roberto Mercadini, noto scrittore, poeta e narratore del territorio, che interverrà nel momento conclusivo della passeggiata.

Roberto Mercadini

La Rete Organizzativa

La Passeggiata Letteraria è un esempio di successo di lavoro di rete tra istituzioni e territorio. Il gruppo di lavoro organizzativo è ospitato dalla Biblioteca Comunale di Cesenatico e comprende:

Docenti Primo Circolo Didattico: Anna Manni e Nada Canini

Docente Secondo Circolo Didattico: Patrizia Gregori

Docente Scuola Secondaria di Primo Grado: Michela Del Bene

Collaborazioni Esterne: Associazione Pro Loco del Monte (rappresentata da Igor Magnani e Francesca Saporetti) e la libreria Cartamarea.

L’evento si conferma un appuntamento prezioso per la comunità, un momento per “ritrovarsi, camminare… e ricordare che leggere insieme è ancora uno dei gesti più semplici e preziosi che una comunità possa fare.”

