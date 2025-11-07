Torna la passeggiata letteraria per “Io Leggo Perché” con un ospite speciale

Cesenatico: Sesta Edizione della Passeggiata Letteraria nell’ambito di “Io Leggo Perché”
Cesenatico si prepara a celebrare la lettura con la sesta edizione della Passeggiata Letteraria, un evento consolidato che anima il centro storico con la magia dei libri e delle letture ad alta voce. L’iniziativa rientra nel quadro dell’evento nazionale “Io Leggo Perché” ed è rivolta a bambini, famiglie e cittadini.
L’evento vede la partecipazione attiva della Direzione Didattica Primo Circolo di Cesenatico, guidata dalla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Lucia Santarsiero.
Dettagli dell’Iniziativa e Date Importanti
“Io Leggo Perché”: Donazione Libri (7 – 16 Novembre)
Dal 7 al 16 novembre, la comunità è invitata a recarsi presso le librerie gemellate con i plessi scolastici per donare libri. Questi volumi saranno destinati ad arricchire le biblioteche scolastiche del territorio.
Il Valore della Lettura: La Dirigente Santarsiero sottolinea l’importanza formativa ed educativa della lettura per tutte le età, affermando: “ogni libro donato rappresenta per ciascun bambino un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo”
Percorso della Passeggiata Letteraria
La Passeggiata toccherà i luoghi più suggestivi del centro storico di Cesenatico.
Partenza e Arrivo: Piazza Ciceruacchio (davanti alla Biblioteca Comunale).
Postazioni di Lettura (4 tappe):
La Pescheria
La libreria Cartamarea
Piazza Pisacane
Piazza Fiorentini (nei pressi del murale)
Le Letture e i Protagonisti
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e coinvolge in modo particolare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado locali.
Lettori Volontari: Le letture ad alta voce saranno curate da un gruppo di volontari, tra cui: Giulia Struzziero, Laura Montanari, Rossella Mancinelli, Lucrezia Ballerini, Giuditta Matteucci, Lorenzo Borghetti e Paola Riva.
Coinvolgimento Scolastico:
Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato i cartelloni che saranno esposti in Piazza Ciceruacchio e nelle postazioni.
Due classi prime parteciperanno in orario scolastico accompagnate dai docenti.
I bambini più piccoli prenderanno parte all’evento insieme alle loro famiglie.
Ospite Speciale
A rendere unica questa edizione sarà la partecipazione di Roberto Mercadini, noto scrittore, poeta e narratore del territorio, che interverrà nel momento conclusivo della passeggiata.
La Rete Organizzativa
La Passeggiata Letteraria è un esempio di successo di lavoro di rete tra istituzioni e territorio. Il gruppo di lavoro organizzativo è ospitato dalla Biblioteca Comunale di Cesenatico e comprende:
Docenti Primo Circolo Didattico: Anna Manni e Nada Canini
Docente Secondo Circolo Didattico: Patrizia Gregori
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado: Michela Del Bene
Collaborazioni Esterne: Associazione Pro Loco del Monte (rappresentata da Igor Magnani e Francesca Saporetti) e la libreria Cartamarea.
L’evento si conferma un appuntamento prezioso per la comunità, un momento per “ritrovarsi, camminare… e ricordare che leggere insieme è ancora uno dei gesti più semplici e preziosi che una comunità possa fare.”