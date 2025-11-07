Torna la passeggiata letteraria per “Io Leggo Perché” con un ospite speciale

La Rete Organizzativa

La Passeggiata Letteraria è un esempio di successo di lavoro di rete tra istituzioni e territorio. Il gruppo di lavoro organizzativo è ospitato dalla Biblioteca Comunale di Cesenatico e comprende:

Docenti Primo Circolo Didattico: Anna Manni e Nada Canini

Docente Secondo Circolo Didattico: Patrizia Gregori

Docente Scuola Secondaria di Primo Grado: Michela Del Bene

Collaborazioni Esterne: Associazione Pro Loco del Monte (rappresentata da Igor Magnani e Francesca Saporetti) e la libreria Cartamarea.

L’evento si conferma un appuntamento prezioso per la comunità, un momento per “ritrovarsi, camminare… e ricordare che leggere insieme è ancora uno dei gesti più semplici e preziosi che una comunità possa fare.”