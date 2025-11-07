 Skip to main content
Protezione Civile Regionale, in arrivo finanziamento per il verde pubblico

Giulia Zannetti7 Novembre 2025
Al Comune di Cesenatico sono in arrivo € 100.000 dalla Protezione Civile Regionale per interventi di potatura e taglio della alberature danneggiate durante gli eventi di forte vento e pioggia anomali del 24 e 25 agosto scorso.

Ad eseguire i lavori – in parte già in esecuzione o conclusi – sarà direttamente Cesenatico Servizi che procederà così alla messa in sicurezza del patrimonio comunale. Queste risorse si aggiungono a quelle già stanziate nelle settimane scorse per un piano integrato di messa in sicurezza.

Durante gli eventi dello scorso agosto si erano registrate raffiche di vento fino a 100km/h con tutti i volontari impegnati del supporto alla popolazione e nelle operazioni di messa in sicurezza. Si registrarono alcuni pini divelti con quasi 20 interventi tempestivi.

