De Pascale: “Sanità Emilia-Romagna al collasso per troppi pazienti fuori regione”

“La sanità è diventata un clic day”

Il presidente evidenzia anche il problema delle liste d’attesa e dell’inappropriatezza nelle prescrizioni.

“La sanità italiana – afferma – sta diventando un clic day: i primi mille che riescono a prenotare ottengono una prestazione. Ma ogni prestazione data a chi non ne ha realmente bisogno è una prestazione tolta a qualcun altro che rinuncia. È impopolare dirlo, ma se non regolamentiamo l’offerta, il sistema non reggerà”.