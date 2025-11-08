Entro fine mese un nuovo defibrillatore in piazza Costa. Senza raccolta fondi online

“Ci teniamo inoltre a chiarire che non ci siamo mai rivolti ad enti o persone esterne per raccogliere fondi. Non abbiamo alcun rapporto con il signor Paolo Conte, né siamo stati contattati prima della pubblicazione del suo video. Ci saremmo aspettati, per correttezza, che venissimo interpellati prima. Desideriamo anche ribadire che non siamo una società (come dice Paolo Conte nel video), ma un’associazione di volontariato. Pertanto, quando nel video si fa riferimento a “società”, non comprendiamo a chi si stia effettivamente rivolgendo”.

“Per quanto riguarda l’idea di rendere l’uso dei defibrillatori riservato solo a persone “autorizzate”, non condividiamo questa posizione. Il nostro obiettivo è, al contrario, quello di rendere i defibrillatori accessibili a tutti, perché crediamo che la possibilità di salvare una vita valga qualsiasi rischio. I dispositivi installati, infatti, guidano l’utente passo dopo passo e non permettono di erogare scosse se non necessarie, garantendo quindi sicurezza anche a chi non ha formazione specifica”.

“In conclusione, ribadiamo che I Bambini al Primo Posto prosegue con le proprie forze e con il sostegno dei propri volontari. Se in futuro dovessimo avere bisogno di aiuto, come nostra abitudine, organizzeremo autonomamente iniziative di raccolta fondi. Ribadiamo inoltre, che la cifra degli 8.000€ supera di gran lunga il costo vero di ciò che dovremmo fare“.