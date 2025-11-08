Incidente in A14: grave un ex agente della Polizia Locale di Cesenatico

L’intervento in A14

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e una squadra di Rimini. Le squadre hanno operato per assistere e soccorrere le sette persone rimaste coinvolte. Una di queste è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa al traffico in tutta la corsia Nord.

Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.