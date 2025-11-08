Incidente in A14: grave un ex agente della Polizia Locale di Cesenatico

Incidente in Autostrada, ex agente della locane in rianimazione
Nel grave incidente avvenuto sulla A14 questa notte (venerdì 7 novembre) intorno alle ore 22.30, è rimasto gravemente ferito un ex agente della Polizia Locale di Cesenatico. In totale sono sette le persone coinvolte.
Ex agente e scrittore
Si tratta di Armandino Zoffoli, conosciuto anche per la sua attività di scrittore. Al momento dello scontro pare che il cesenaticense fosse solo in auto. È ricoverato in rianimazione all’Ospedale Bufalini di Cesena.
L’incidente, un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno cinque autovetture, si è verificato sulla A14 tra lo svincolo di Cesena e l’uscita Valle del Rubicone con traffico bloccato e pesanti disagi per gli automobilisti in transito.
L’intervento in A14
Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e una squadra di Rimini. Le squadre hanno operato per assistere e soccorrere le sette persone rimaste coinvolte. Una di queste è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa al traffico in tutta la corsia Nord.
Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.