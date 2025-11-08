 Skip to main content
Notizie

Incidente in A14: grave un ex agente della Polizia Locale di Cesenatico

Anna Budini8 Novembre 2025
incidente A14

Incidente in Autostrada, ex agente della locane in rianimazione

Nel grave incidente avvenuto sulla A14 questa notte (venerdì 7 novembre) intorno alle ore 22.30, è rimasto gravemente ferito un ex agente della Polizia Locale di Cesenatico. In totale sono sette le persone coinvolte.

Ex agente e scrittore

Si tratta di Armandino Zoffoli, conosciuto anche per la sua attività di scrittore. Al momento dello scontro pare che il cesenaticense fosse solo in auto. È ricoverato in rianimazione all’Ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente, un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno cinque autovetture, si è verificato sulla A14 tra lo svincolo di Cesena e l’uscita Valle del Rubicone con traffico bloccato e pesanti disagi per gli automobilisti in transito.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

L’intervento in A14

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e una squadra di Rimini. Le squadre hanno operato per assistere e soccorrere le sette persone rimaste coinvolte. Una di queste è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa al traffico in tutta la corsia Nord.

Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share