Vessicchio, il ricordo di Thomas Cavuoto: “Era simpaticissimo, ci offrì il vino”

Il ricordo di Thomas Cavuoto del Maestro Vessicchio

Il mondo della musica piange la scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio, venuto a mancare all’età di 69 anni presso l’Ospedale San Camillo di Roma.

Direttore d’orchestra, arrangiatore e volto amatissimo dal pubblico, Vessicchio ha legato indissolubilmente il suo nome a eventi iconici come il Festival di Sanremo e a programmi televisivi di successo come Amici di Maria De Filippi. Il suo stile garbato e ironico ha accompagnato intere generazioni di artisti e spettatori.

Ricordo epico: l’incontro con Thomas Cavuoto

La notizia ha toccato anche i musicisti romagnoli, tra cui quelli del Rockin 1000 e in particolare Thomas Cavuoto, violista cesenaticense dell’Orchestra del Teatro più famoso d’Italia. Abbiamo raggiunto Cavuoto, quota di Cesenatico della “falange Romagnola della Scala”, per chiedergli se avesse mai incontrato il Maestro Vessicchio e quale fosse il suo tratto umano lontano dalle telecamere.