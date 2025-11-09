Ladri in azione a Sala, prese di mira via Fossa e via Fiorentina

Poco dopo, un episodio analogo è avvenuto anche in via Fiorentina, non lontano dal primo tentativo di furto. In questo caso, ignoti hanno lanciato con violenza un frutto di melograno contro una finestra, probabilmente per verificare se l’abitazione fosse dotata di un sistema di allarme o se all’interno ci fosse qualcuno.

I proprietari, insospettiti dal rumore, hanno acceso le luci in tutta la casa e i riflettori esterni, facendo così desistere i ladri, che si sono dati alla fuga attraverso la campagna circostante.

I carabinieri sono sulle tracce di un’auto di colore grigio scuro.