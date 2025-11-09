Un’azione concreta per sostenere i vigili del fuoco volontari di Cesenatico

La partecipazione è a posti limitati, con prenotazione obbligatoria: un elemento centrale dell’invito perché ogni adesione conta e i tavoli disponibili sono pochi rispetto alla grande attesa che circonda l’evento. Da qui l’invito da parte degli organizzatori di accelerare il più possibile le procedure di adesione.

Il cuore della serata batterà non solo attorno alla solidarietà, ma anche alla voglia di stare insieme e riconoscersi nella propria identità. Protagonisti annunciati saranno infatti “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic“, che porteranno sul palco il loro inconfondibili canti romagnoli, dialetto e ironia popolare. La loro presenza diventa parte essenziale del progetto: un omaggio alla tradizione, al linguaggio di casa, a quella comunità che ride, si emoziona e allo stesso tempo sostiene chi interviene in silenzio ogni giorno sulle strade, nelle case e di fronte agli eventi meteo estremi.

Nel corso della cena – che proporrà un menu di mare completo con crostino alle alici marinate, risotto di pesce, fritto misto senza spine, accompagnato da acqua, vino e dolce, con un apposito menù bambini a prezzo dedicato – l’attenzione sarà rivolta in modo chiaro all’obiettivo benefico: il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci e sicuri gli interventi dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico.

A questo si aggiungerà una raccolta fondi parallela attraverso la distribuzione del primo calendario dedicato ai vigili del fuoco volontari, pensato come simbolo concreto del legame tra il territorio e chi lo protegge.

L’invito è rivolto ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni e agli operatori economici che desiderano essere parte attiva di questo gesto corale. Prenotare in tempo significa assicurarsi un posto in una serata di festa e allo stesso tempo contribuire in modo diretto alla sicurezza della comunità.

Per informazioni e prenotazioni (posti limitati): 353 4531841.