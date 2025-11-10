Giovani Democratici, tre cesenati al congresso nazionale di Napoli

“La presenza di tre delegati e delegate da Cesena ha un valore importante per il nostro territorio – commenta il segretario Matteo Cantoni – segnale del grande lavoro che come GD Cesena stiamo facendo per far crescere la nostra giovanile, coinvolgendo tante nuove ragazze e ragazzi nel nostro progetto politico. I giovani sono il presente, non solo il futuro. In questi due giorni l’abbiamo dimostrato. Continueremo a lavorare per una società più vicina alle necessità della nostra generazione. Grande soddisfazione inoltre per l’intervento fatto in seduta plenaria dal nostro delegato e consigliere Marco Rocco De Luca a nome dei Giovani Democratici dell’Emilia-Romagna.” conclude Cantoni.