Giovani Democratici, tre cesenati al congresso nazionale di Napoli

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre si è tenuto a Napoli il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici, organizzazione giovanile di riferimento del Partito Democratico.
Per il territorio cesenate erano delegati in assemblea nazionale Matteo Cantoni (segretario territoriale dei GD Cesena), Eleonora Cicognani (giovanissima militante dei GD Cesena) e Marco Rocco De Luca (consigliere comunale di Cesena e responsabile organizzazione dei GD Emilia-Romagna).
Questo congresso, che si è concluso con l’elezione della nuova segretaria nazionale, Virginia Libero, è stato un importante momento di confronto e condivisione per oltre 600 delegati e delegate GD provenienti da tutta Italia, oltre che un’occasione di rilancio per la giovanile più grande del Paese.
Tanti gli ospiti che sono intervenuti, tra cui numerose associazioni, enti e figure di spicco a livello nazionale come, in primis, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
“La presenza di tre delegati e delegate da Cesena ha un valore importante per il nostro territorio – commenta il segretario Matteo Cantoni – segnale del grande lavoro che come GD Cesena stiamo facendo per far crescere la nostra giovanile, coinvolgendo tante nuove ragazze e ragazzi nel nostro progetto politico. I giovani sono il presente, non solo il futuro. In questi due giorni l’abbiamo dimostrato. Continueremo a lavorare per una società più vicina alle necessità della nostra generazione. Grande soddisfazione inoltre per l’intervento fatto in seduta plenaria dal nostro delegato e consigliere Marco Rocco De Luca a nome dei Giovani Democratici dell’Emilia-Romagna.” conclude Cantoni.
L’associazione ha già acquistato il defibrillatore sostitutivo e entro la fine del mese provvederà al suo ricollocamento.