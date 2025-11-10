Dietro le quinte del Natale più fotografato: i segreti del presepe di Cesenatico

Dietro le Quinte del Presepe della Marineria

Mentre l’attesa per il Natale cresce, a Cesenatico fervono i preparativi per allestire il suo simbolo più fotografato: il Presepe della Marineria.

Attualmente, i due artisti Mino Savadori e Maurizio Bertoni sono impegnati in una meticolosa opera di restauro. Le oltre 50 statue che compongono il presepe sono state radunate e disposte in un capannone industriale, dove Mino e Bert le stanno passando in rassegna una per una. È un lavoro di fino: in alcuni casi, come per i drappeggi degli indumenti che hanno risentito del tempo, si è dovuto “mettere mano” con un riassetto.