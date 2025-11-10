Dietro le quinte del Natale più fotografato: i segreti del presepe di Cesenatico

Dietro le Quinte del Presepe della Marineria
Mentre l’attesa per il Natale cresce, a Cesenatico fervono i preparativi per allestire il suo simbolo più fotografato: il Presepe della Marineria.
Attualmente, i due artisti Mino Savadori e Maurizio Bertoni sono impegnati in una meticolosa opera di restauro. Le oltre 50 statue che compongono il presepe sono state radunate e disposte in un capannone industriale, dove Mino e Bert le stanno passando in rassegna una per una. È un lavoro di fino: in alcuni casi, come per i drappeggi degli indumenti che hanno risentito del tempo, si è dovuto “mettere mano” con un riassetto.
L’Anima e la Storia
Il Presepe, nato nel 1986 da un’idea di Guerrino Gardini e su progetto di Tinin Mantegazza, conserva intatta la sua filosofia originaria: è un omaggio all’arte povera e al duro legame con la vita di mare.
Le statue, pur essendo capolavori, mantengono la loro identità “marinara” grazie ai materiali:
I volti e le parti esposte sono scolpiti in legno di cirmolo.
Gli abiti sono realizzati in tela e su una rete di metallo per il volume, resi impermeabili e modellati grazie a uno strato di cera calda e colorati con le tinte delle vele.
Nonostante l’impegno, quest’anno non ci sarà nessuna nuova statua, poiché lo spazio sui trabaccoli, sulla paranza e sulle altre imbarcazioni storiche è ormai esaurito. L’attenzione è tutta sul rimettere a nuovo l’esistente, che conta figure che vanno dalla Sacra Famiglia (le prime sette, insieme ai Re Magi e a San Giacomo) fino ai personaggi della vita locale come il burattinaio, la piadinaia e i pescatori.
L’Allestimento e l’Accensione
Nei prossimi giorni, assisteremo alla fase più spettacolare: le statue verranno caricate e trasportate sulle banchine, dove una “gru” le posizionerà sulle imbarcazioni del Museo della Marineria. Seguirà poi il tocco finale, i puntamenti di luce, una pratica certosina essenziale per rendere suggestiva l’atmosfera.
L’attesa culminerà domenica 30 novembre 2025, giorno in cui si accenderanno le luci del Presepe della Marineria e dell’albero di Natale. L’allestimento, curato dal Comune di Cesenatico, resterà visitabile fino a domenica 11 gennaio 2026. Nello stesso giorno, si illumineranno tutte le luminarie del Porto Canale, incluso il tetto di stelle di Piazza Ciceruacchio.