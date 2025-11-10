Partiti i lavori all’ex hotel Pino. Al momento gli operai stanno lavorando al piano terra per sgomberare la struttura in via Anita Garibaldi.
Infatti lo scorso gennaio era stato presentato il progetto di rifacimento in Comune a Cesenatico.
In particolare quella presentata è una proposta di progetto per trasformare l’area da commerciale a residenziale. Prevede un minor impatto a livello di volumi. Si aggiungono anche 355mila euro che il proprietario cede al Comune per rifare i marciapiedi su ambo i lato di via da Vinci e la sua rete fognaria. Inoltre sono previsti anche 70mila euro per il fondo per la costruzione di case a canone agevolato.
Con l’inizio dei lavori si sblocca una delle aree di Cesenatico, da tanti anni, in stato di degrado e abbandono.