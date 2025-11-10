 Skip to main content
Partiti i lavori all’ex hotel Pino

Anna Budini10 Novembre 2025
hotel Pino

Partiti i lavori all’ex hotel Pino. Al momento gli operai stanno lavorando al piano terra per sgomberare la struttura in via Anita Garibaldi.

Infatti lo scorso gennaio era stato presentato il progetto di rifacimento in Comune a Cesenatico.

hotel pino

In particolare quella presentata è una proposta di progetto per trasformare l’area da commerciale a residenziale. Prevede un minor impatto a livello di volumi. Si aggiungono anche 355mila euro che il proprietario cede al Comune per rifare i marciapiedi su ambo i lato di via da Vinci e la sua rete fognaria. Inoltre sono previsti anche 70mila euro per il fondo per la costruzione di case a canone agevolato.

Con l’inizio dei lavori si sblocca una delle aree di Cesenatico, da tanti anni, in stato di degrado e abbandono.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

