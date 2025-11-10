Partiti i lavori all’ex hotel Pino

In particolare quella presentata è una proposta di progetto per trasformare l’area da commerciale a residenziale. Prevede un minor impatto a livello di volumi. Si aggiungono anche 355mila euro che il proprietario cede al Comune per rifare i marciapiedi su ambo i lato di via da Vinci e la sua rete fognaria. Inoltre sono previsti anche 70mila euro per il fondo per la costruzione di case a canone agevolato.

Con l’inizio dei lavori si sblocca una delle aree di Cesenatico, da tanti anni, in stato di degrado e abbandono.