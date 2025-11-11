Autoesclusione AAMS: differenza tra quella temporanea e permanente – cosa cambia davvero e come revocarla

La procedura di revoca: i passaggi da seguire

Superato il semestre, il giocatore può finalmente avviare la procedura di revoca. I passaggi sono chiari e devono essere seguiti con attenzione.

Contattare l’operatore giusto: La richiesta di revoca va inviata al servizio clienti del sito di gioco su cui si era originariamente attivato il blocco. Non un sito qualsiasi, ma proprio quello da cui è partita la procedura. Inviare una richiesta scritta: Bisogna mandare una comunicazione, di solito basta un’email, in cui si scrive chiaramente che si vuole togliere il blocco. Allegare un documento d’identità: Insieme all’email, bisogna mandare una copia fronte/retro di un documento d’identità valido. È un passaggio obbligatorio, serve al casinò per essere sicuro che a chiedere lo sblocco sia la persona giusta.

Una volta inviato il tutto, l’operatore ha circa 7 giorni di tempo per processare la richiesta, verificare i dati e comunicare lo sblocco al sistema centrale dell’ADM.

L’efficacia del sistema e i suoi limiti

È importante capire che l’autoesclusione ADM è un sistema potentissimo perché è centralizzato, grazie al Registro Unico degli Autoesclusi (RUA). Quando un giocatore si autoesclude, il suo codice fiscale viene inserito in questo registro, e di conseguenza tutti i casino online italiani con licenza sono obbligati a bloccarne l’accesso.

Tuttavia, questo blocco ha dei confini precisi. Essendo un sistema italiano, non ha alcun effetto sulle piattaforme internazionali. Un giocatore autoescluso in Italia, quindi, potrebbe ancora accedere a un casino online che opera con una licenza estera. In quel caso, l'autoesclusione va richiesta singolarmente su ogni sito.