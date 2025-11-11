“Christmas Ice Cesenatico”, la nuova attrazione del Natale

L’ inaugurazione
Il Natale di Cesenatico si arricchisce con una nuova attrazione, “Christmas Ice Cesenatico”: sabato 29 novembre inaugura la nuova pista del ghiaccio posizionata nell’area di Largo San Giacomo, con la zona che diventerà un vero e proprio villaggio natalizio con la presenza di illuminazione scenografica, quattro alberi di Natale e un chiosco di vendita di dolciumi a tema. La pista avrà una dimensione totale di 360mq con un’elegante moquette rosa a fare da contorno.
Gli orari di apertura
Il villaggio – a cura della ditta “Savina Iano” – rimarrà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 20 con l’orario prolungato dalle 10 alle 24 nei giorni festivi. Christmas Ice Cesenatico diventerà uno dei centri del Natale cittadino fino al 6 gennaio 2026 con una programmazione di eventi a tema:
- Domenica 13 dicembre la “Festa di Santa Lucia” con distribuzione gratuita di dolciumi e caramelle per i bambini;
- sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre arriva “La Casetta di Babbo Natale” con attività di animazione per famiglie e bambini con la raccolta delle lettere da indirizzare a Babbo Natale.
Tanti altri eventi sono in via di definizione.
Il commento della vicesindaca Lorena Fantozzi
«Nei prossimi giorni partirà l’allestimento della pista e di tutto il villaggio, e siamo molto felici di aver aggiunto anche questo nuovo tassello al Natale di Cesenatico. Chi cura tutto l’allestimento si sta coordinando anche con le scuole del territorio per attività mattutine di pattinaggio in modo da valorizzare ulteriormente la presenza della pista», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.