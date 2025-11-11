Consorzio Bellavita, ottimo il 2025: si punta su intelligenza artificiale e mercato Uk

Bilancio di fine anno
Il Consorzio archivia un ottimo 2025: nonostante un contesto complesso, i risultati confermano la validità della strategia e i numeri lo dimostrano: dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025, il Consorzio ha ricevuto 28.000 richieste di prenotazione che hanno generato quasi 1 milione di fatturato, corrispondente ad una media di € 31.000 per socio.
Nuove sfide
Il Consorzio Cesenatico Bellavita tracciato un bilancio positivo della stagione 2025, rilancia la propria strategia fondata su innovazione, digitalizzazione e sinergie territoriali.
“La digitalizzazione assume un ruolo sempre più rilevante per essere competitivi e aumentare il numero di conversioni,” spiega il Presidente del Consorzio Giuseppe Ricci. “Il Consorzio è nato proprio per innovare, un’innovazione di processo, più che di prodotto”.
Questa filosofia ha portato il Consorzio ad aderire alla nuova iniziativa di Assistente Digitale AI sviluppato da Hospitality Marketing. Il progetto, di un valore complessivo di €160.000, che coinvolge altri 9 importanti network, è stato cofinanziato dalla Camera di Commercio della Romagna tramite il bando “Doppia transizione”. “Dobbiamo avere una visione ampia e non restare chiusi nella singola zona di comfort. Non è il tempo di restare da soli; fare gruppo e creare sinergie in un ciclo economico turbolento come questo diventa una necessità se si vuole continuare a prosperare. Inoltre, è l’unico modo per riuscire ad avere finanziamenti a fondo perduto: grazie a questa operazione, a fronte di un impegno economico di €15.000, il Consorzio ha ottenuto un contributo di €9.000”.
Un approccio condiviso anche da Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, che ha definito l’investimento in tecnologia e sostenibilità “non solo un’opzione, ma una necessità per competere”, assicurando il sostegno dell’ente “a chi traduce la tradizione in futuro”.
Obiettivi 2026
Per il 2026, il Consorzio è molto fiducioso e pianifica un’espansione mirata. “Abbiamo previsto investimenti importanti sull’estero, in particolare sul mercato UK, visti i due nuovi voli su Rimini” dichiara il Presidente del Consorzio Giuseppe Ricci.
La promozione punterà su un posizionamento preciso e distintivo, con un focus sull’identità e la marineria per esaltare il carattere unico della destinazione, nell’attesa, più che mai speranzosa, che Unesco renda merito all’antica tradizione marinara cesenaticense.
Inoltre, coloro che prenoteranno attraverso il portale del Consorzio, riceveranno alcuni vantaggi esclusivi:
- aperitivo di benvenuto con il Drink Bellavita;
- partecipazione al tour dei pescatori sul porto di Cesenatico;
- copia del nuovissimo magazine “La Bellavita in Romagna” (con oltre 500 foto del territorio);
- confezione regalo con la mitica piadina romagnola by Cesenatico Bellavita.
Il Consorzio ribadisce così la sua filosofia:
-identità locale forte;
-apertura globale e spinta all’innovazione.
Un modello che, attraverso la collaborazione e la digitalizzazione, punta a rafforzare la competitività di Cesenatico nel panorama turistico nazionale e internazionale.