Consorzio Bellavita, ottimo il 2025: si punta su intelligenza artificiale e mercato Uk

Nuove sfide

Il Consorzio Cesenatico Bellavita tracciato un bilancio positivo della stagione 2025, rilancia la propria strategia fondata su innovazione, digitalizzazione e sinergie territoriali.

“La digitalizzazione assume un ruolo sempre più rilevante per essere competitivi e aumentare il numero di conversioni,” spiega il Presidente del Consorzio Giuseppe Ricci. “Il Consorzio è nato proprio per innovare, un’innovazione di processo, più che di prodotto”.

Questa filosofia ha portato il Consorzio ad aderire alla nuova iniziativa di Assistente Digitale AI sviluppato da Hospitality Marketing. Il progetto, di un valore complessivo di €160.000, che coinvolge altri 9 importanti network, è stato cofinanziato dalla Camera di Commercio della Romagna tramite il bando “Doppia transizione”. “Dobbiamo avere una visione ampia e non restare chiusi nella singola zona di comfort. Non è il tempo di restare da soli; fare gruppo e creare sinergie in un ciclo economico turbolento come questo diventa una necessità se si vuole continuare a prosperare. Inoltre, è l’unico modo per riuscire ad avere finanziamenti a fondo perduto: grazie a questa operazione, a fronte di un impegno economico di €15.000, il Consorzio ha ottenuto un contributo di €9.000”.

Un approccio condiviso anche da Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, che ha definito l’investimento in tecnologia e sostenibilità “non solo un’opzione, ma una necessità per competere”, assicurando il sostegno dell’ente “a chi traduce la tradizione in futuro”.