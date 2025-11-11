Furto al Circolo Tennis di Cesenatico: ladri acciuffati dai carabinieri

Colpo nella notte al Circolo Tennis “A. Godio”, l’impianto sportivo di via Cesare Abba, in pieno centro a Cesenatico. I ladri, entrati forzando una finestra della club house del Circolino, hanno rubato denaro, bottiglie di alcolici, dolci e un intero scatolone di palline da tennis nuove appena consegnate.
Il furto – come riportato dal Corriere Romagna – è avvenuto nelle prime ore di sabato 8 novembre, pochi minuti prima delle tre. A dare l’allarme è stato il conducente del furgone che ogni notte consegna le paste: passando davanti al circolo ha notato le luci accese e alcuni rumori sospetti provenire dall’interno. Ha subito avvertito i gestori, che hanno chiamato i carabinieri di Cesenatico.
I malviventi, sorpresi in flagranza, si sono dati alla fuga a piedi, portando con sé parte della refurtiva. All’alba, i militari dell’Arma sono riusciti a individuarli e bloccarli all’interno di una vecchia colonia abbandonata, dove si erano accampati. Si tratta, secondo le prime informazioni, di tre giovani stranieri.
Durante il blitz, i carabinieri hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari una parte del bottino, tra cui il fondo cassa del bar e un trapano rubato dagli attrezzi del circolo.
I gestori del Circolo Tennis, che hanno in concessione la struttura dal Comune di Cesenatico, hanno sporto denuncia nella mattinata di sabato 8 novembre. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, l’intera operazione si è conclusa in poche ore con l’arresto dei responsabili e il recupero della refurtiva.