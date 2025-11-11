Furto al Circolo Tennis di Cesenatico: ladri acciuffati dai carabinieri

I malviventi, sorpresi in flagranza, si sono dati alla fuga a piedi, portando con sé parte della refurtiva. All’alba, i militari dell’Arma sono riusciti a individuarli e bloccarli all’interno di una vecchia colonia abbandonata, dove si erano accampati. Si tratta, secondo le prime informazioni, di tre giovani stranieri.

Durante il blitz, i carabinieri hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari una parte del bottino, tra cui il fondo cassa del bar e un trapano rubato dagli attrezzi del circolo.

I gestori del Circolo Tennis, che hanno in concessione la struttura dal Comune di Cesenatico, hanno sporto denuncia nella mattinata di sabato 8 novembre. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, l’intera operazione si è conclusa in poche ore con l’arresto dei responsabili e il recupero della refurtiva.