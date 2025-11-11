 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Incendio in un capannone attrezzaia vicino all’A14

Anna Budini11 Novembre 2025
incendio

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 10 novembre) un incendio ha completamente distrutto un capannone adibito ad attrezzaia a Gatteo. L’edificio, situato a ridosso dell’autostrada A14, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 17.15, richiedendo un intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono accorse due squadre del distaccamento di Cesena e una squadra di Savignano sul Rubicone, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’incendio ha coinvolto trattori e attrezzature agricole custoditi all’interno del capannone, che sono andati distrutti dalle fiamme.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza, è stata necessaria la chiusura temporanea di una corsia dell’autostrada A14, gestita dalla Polizia Stradale. In supporto alle operazioni è intervenuta anche un’autobotte della Società Autostrade.

Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Non si registrano feriti.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share