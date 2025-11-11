Incendio in un capannone attrezzaia vicino all’A14

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 10 novembre) un incendio ha completamente distrutto un capannone adibito ad attrezzaia a Gatteo. L’edificio, situato a ridosso dell’autostrada A14, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 17.15, richiedendo un intervento dei Vigili del Fuoco.
Sul posto sono accorse due squadre del distaccamento di Cesena e una squadra di Savignano sul Rubicone, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’incendio ha coinvolto trattori e attrezzature agricole custoditi all’interno del capannone, che sono andati distrutti dalle fiamme.
Per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza, è stata necessaria la chiusura temporanea di una corsia dell’autostrada A14, gestita dalla Polizia Stradale. In supporto alle operazioni è intervenuta anche un’autobotte della Società Autostrade.
Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Non si registrano feriti.